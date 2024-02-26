Кто выиграет чемпионат Украины сезона-2023/24
Чемпионат Украины вернулся из зимнего перерыва, подарив зрителям некоторые неожиданные результаты, обострившие борьбу за чемпионство.
ISPORT предлагает вам ознакомиться с мнениями букмекеров по поводу фаворита на триумф по итогам текущего сезона УПЛ.
Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Украины
- Шахтер - 1.40
- Динамо Киев - 3.5
- СК Днепр-1 - 6.0
- Кривбасс - 6.0
- Полесье - 15.0
- Рух - 300.0
На все остальные клубы коэффициент 500.0 и больше.
Как можно увидеть, традиционно главными претендентами являются два исторических гранда украинского футбола в лице Шахтера и киевского Динамо. При этом, возглавить таблицу в случае победы во всех перенесенных матчах должны киевляне, а по мнению букмекеров фаворитом являются дончане.
Напомним, на нашем сайте доступно расписание УПЛ и текущая таблица чемпионата Украины.
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