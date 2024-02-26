Кто выиграет чемпионат Украины сезона-2023/24

Узнай на ISPORT, что думают букмекеры о будущем победителе Украинской Премьер-лиги.

Чемпионат Украины вернулся из зимнего перерыва, подарив зрителям некоторые неожиданные результаты, обострившие борьбу за чемпионство.

ISPORT предлагает вам ознакомиться с мнениями букмекеров по поводу фаворита на триумф по итогам текущего сезона УПЛ.

Прогноз и ставки букмекеров на Чемпионат Украины

Шахтер - 1.40

Динамо Киев - 3.5

СК Днепр-1 - 6.0

Кривбасс - 6.0

Полесье - 15.0

Рух - 300.0

На все остальные клубы коэффициент 500.0 и больше.

Как можно увидеть, традиционно главными претендентами являются два исторических гранда украинского футбола в лице Шахтера и киевского Динамо. При этом, возглавить таблицу в случае победы во всех перенесенных матчах должны киевляне, а по мнению букмекеров фаворитом являются дончане.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание УПЛ и текущая таблица чемпионата Украины.

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