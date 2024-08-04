ЛНЗ - Левый Берег: Обзор и результат матча чемпионата Украины

Киевляне смогли навязать борьбу черкащанам, показав равную игру с коллективом Андреаса Карраско, для которого эта игра тоже была дебютной в УПЛ.

Свои моменты были у обеих команд, хотя, ЛНЗ конечно создавало больше, поскольку, номинальный андердог выбрал игру вторым номером, которая достаточно долго приносила свои плоды.

Приносила такая тактаика плоды до 90+3 минуты, когда хозяева заработали стандарт. Подачу со штрафного выполнил вратарь Евгений Кучеренко. Она получилась не очень качественной, но вызвала "пожар" в штрафной Левого Берега, которой с радостью воспользовался Марк Ассинор, забив единственный гол в этом матче.

Отметим, что Ассинор также дебютировал в УПЛ.

Статистика матча УПЛ ЛНЗ - Левый Берег

ЛНЗ - Левый Берег 1:0

Гол: Ассинор, 90+3

Удары: 10 - 6

Удары в створ: 6 - 3

Владение мячом: 63% - 37%

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