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ЛНЗ - Левый Берег: Обзор и результат матча чемпионата Украины

Абсолютный новичок элитного дивизиона уступил в концовке.
Сегодня, 15:01
ЛНЗ - Левый Берег / Instagram
ЛНЗ - Левый Берег / Instagram

Киевляне смогли навязать борьбу черкащанам, показав равную игру с коллективом Андреаса Карраско, для которого эта игра тоже была дебютной в УПЛ.

Свои моменты были у обеих команд, хотя, ЛНЗ конечно создавало больше, поскольку, номинальный андердог выбрал игру вторым номером, которая достаточно долго приносила свои плоды.

Приносила такая тактаика плоды до 90+3 минуты, когда хозяева заработали стандарт. Подачу со штрафного выполнил вратарь Евгений Кучеренко. Она получилась не очень качественной, но вызвала "пожар" в штрафной Левого Берега, которой с радостью воспользовался Марк Ассинор, забив единственный гол в этом матче.

Отметим, что Ассинор также дебютировал в УПЛ.

Статистика матча УПЛ ЛНЗ - Левый Берег

ЛНЗ - Левый Берег 1:0

Гол: Ассинор, 90+3

Удары: 10 - 6
Удары в створ: 6 - 3
Владение мячом: 63% - 37%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ЛНЗ Левый Берег

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