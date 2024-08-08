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Наполи согласовал контракт с экс-вингером Шахтера

Теперь клубы должны договориться о сумме трансфера бразильского игрока.
Сегодня, 07:58
Давид Нерес / Getty Images
Давид Нерес / Getty Images

Вингер Бенфики Давид Нерес готовится к переезду в Италию.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с Наполи.

По информации источника, футболист получит четырехлетний контракт (до лета 2028 года) с опцией продления еще на год. При этом игрок будет получать 3 миллиона евро в год.

У Нереса на руках было еще два предложения, из Англии и Нидерландов, но он предпочел вариант с Наполи.

Теперь ожидается раунд переговоров между партенопейцами и Бенфикой для согласования деталей перехода бывшего вингера Шахтера.

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В прошедшем сезоне Давид Нерес записал на свой счет 5 голов и 10 результативных передач в 35 матчах Бенфики во всех турнирах.

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