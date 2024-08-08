Наполи согласовал контракт с экс-вингером Шахтера
Вингер Бенфики Давид Нерес готовится к переезду в Италию.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с Наполи.
По информации источника, футболист получит четырехлетний контракт (до лета 2028 года) с опцией продления еще на год. При этом игрок будет получать 3 миллиона евро в год.
У Нереса на руках было еще два предложения, из Англии и Нидерландов, но он предпочел вариант с Наполи.
Теперь ожидается раунд переговоров между партенопейцами и Бенфикой для согласования деталей перехода бывшего вингера Шахтера.
Читай также: Шахтер избавился от легионера - защитник продолжит карьеру в Дании
В прошедшем сезоне Давид Нерес записал на свой счет 5 голов и 10 результативных передач в 35 матчах Бенфики во всех турнирах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!