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Шахтер избавился от легионера - защитник продолжит карьеру в Дании

Грузин Георгий Гочолейшвили перебрался в Копенгаген.
Сегодня, 11:55
Георгій Гочолейшвілі / Getty Images
Георгій Гочолейшвілі / Getty Images

Донецкий Шахтер официально объявил об уходе грузинского защитника команды Георгия Гочелейшвили - игрок будет выступать за датский Копенгаген. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, Копенгаген арендовал игрока Шахтера на сезон 2024/45. У клуба из Дании будет возможность выкупа игрока по завершении арендного соглашения.

Напомним, Гочелейшвили перебрался в Шахтер из грузинского клуба Сабуртало. За "горняков" грузин сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Этим летом в составе национальной сборной Грузии стал участником Евро-2024.

Стоит отметить, что донецкий Шахтер стартует в новом сезоне УПЛ матчем против полтавской Ворсклы. Поединок состоится в воскресенье, 4 августа. Старт встречи запланирован на 15:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Георгий Гочолейшвили ФК Шахтер Донецк ФК Копенгаген

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