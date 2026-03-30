Босс UFC Уайт заявил о камбэке Конора Макгрегора

Накануне инсайдер Ариэль Хельвани заявил, что Конор Макгрегор возобновит карьеру этим летом.

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию о возвращении ирландца.

Есть такая вероятность. Но пока у нас абсолютно ничего не готово. Мы даже близко не подошли к тому, чтобы закрыть сделку. Да, мы хотели бы, чтобы он выступил в июле.

Напомним, что летом 2024 года Конор Макгрегор должен был выйти на бой против Майкл Чендлер, но отказался из-за микротравмы.

Тем временем Ярослав Амосов проведёт второй бой в UFC.

