На этот раз встретится с испанцем Хоэля Альвареса на UFC 328.

Ярослав Амосов проведёт второй бой в UFC на номерном турнире промоушена.

На этот раз украинскому бывшему чемпиону Bellator предстоит выйти в октагоне против испанца Хоэля Альвареса, у которого длится четырёхматчевая победная серия.

Соперник Амосова выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл 10 поединков, в которых одержал 8 побед и лишь раз проиграл по очкам.

Тем временем Ярослав дебютировал в UFC в декабре прошлого года. Тогда он сумел "анакондой" победить представителя США Нила Мэгни.

Бой запланирован на 9 мая в рамках шоу UFC 328 в Ньюарке (США). Добавим, что главным событием UFC 328 станет титульный бой между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклэндом.

