iSport.ua
Русский Українська

Ярослав Амосов проведёт второй бой в UFC

На этот раз встретится с испанцем Хоэля Альвареса на UFC 328.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Ярослав Амосов / Getty Images

Ярослав Амосов проведёт второй бой в UFC на номерном турнире промоушена.

На этот раз украинскому бывшему чемпиону Bellator предстоит выйти в октагоне против испанца Хоэля Альвареса, у которого длится четырёхматчевая победная серия.

Соперник Амосова выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл 10 поединков, в которых одержал 8 побед и лишь раз проиграл по очкам.

Тем временем Ярослав дебютировал в UFC в декабре прошлого года. Тогда он сумел "анакондой" победить представителя США Нила Мэгни.

Бой запланирован на 9 мая в рамках шоу UFC 328 в Ньюарке (США). Добавим, что главным событием UFC 328 станет титульный бой между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклэндом.

Ранее появилась информация о том, что легенда UFC попрощается с октагоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ярослав Амосов

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Европа12:51
Травма Рафиньи вызвала раздражение в Барселоне
НБА12:21
Дончич повторяет достижения Джордана, став рекордсменом Лейкерс
ММА11:54
Ярослав Амосов проведёт второй бой в UFC
Европа11:26
Алекс Бальде может продолжить карьеру в Англии
Другие страны11:05
Клуб МЛС опроверг слухи о подписании Мохамеда Салаха
Формула 110:31
Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии
Формула 110:15
Гран-при Японии: Антонелли выиграл второй поул подряд, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Теннис09:59
Виталий Сачко пробился в полуфинал Челленджера
НБА09:38
Леброн Джеймс совершил уникальный ассист в истории НБА
НХЛ09:18
НХЛ: Баффало проиграл Детройту, а Рейнджерс забили 6 голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK