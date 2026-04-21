"Вы узнаете первыми": Уайт заинтриговал новостями о Макгрегоре

После трёх лет паузы ирландец снова нацелился на октагон.

Босс UFC Дэйна Уайт в своем последнем интервью высказался касательно возвращения Конора Макгрегора.

Напомним, что ранее в СМИ ходили слухи о выходе в октагон ирландца в этом году - 11 июля в рамках UFC 329 (Лас-Вегас, США).

Прямо сейчас всё идёт хорошо. Поверьте, вы узнаете первыми. Как только мы заключим с ним сделку, тут же обо всём расскажем.

Добавим, что также, по информации СМИ, сообщалось, что первый двойной чемпион в истории промоушена может в бою-камбэке провести реванш с экс-чемпионом Максом Холлоуэем, которого уверенно победил по очкам в 2013 году.

К слову, второй поединок украинского бойца смешанных единоборств в UFC официально подтверждён.

