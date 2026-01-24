Сборная Германии выиграла одиночную смешанную эстафету в Нове-Место
Немецкие биатлонисты Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд неожиданно выиграли сингл-микст. Они преодолели дистанцию в чешском Нове-Место за 34:53.3 минуты.
Лидером с последнего огневого рубежа вышла Финляндия. Впрочем, Пфунд быстро нивелировал преимущество Терро Сеппели и привез 6,5 секунд преимущества. Третьим финишировал дуэт французов.
Цвета Украины защищали Елена Городная и Виталий Мандзин. До середины дистанции двойка отечественных биатлонистов держалась среди лидеров. Но посредственная стрельба во второй половине гонки стоила медалей.
Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Одиночная смешанная эстафета
1. Германия (0+4) 34:53.3 минуты
2. Финляндия (0+8)+6,5
3. Франция (0+6) +17,8
...
6. Украина (0+12) +42,4
