Сборная Германии выиграла одиночную смешанную эстафету в Нове-Место

Украинская двойка финишировала шестой.
Сегодня, 14:56
Немецкие биатлонисты Марлен Фихтнер и Леонард Пфунд неожиданно выиграли сингл-микст. Они преодолели дистанцию в чешском Нове-Место ​​за 34:53.3 минуты.

Лидером с последнего огневого рубежа вышла Финляндия. Впрочем, Пфунд быстро нивелировал преимущество Терро Сеппели и привез 6,5 секунд преимущества. Третьим финишировал дуэт французов.

Цвета Украины защищали Елена Городная и Виталий Мандзин. До середины дистанции двойка отечественных биатлонистов держалась среди лидеров. Но посредственная стрельба во второй половине гонки стоила медалей.

Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Одиночная смешанная эстафета

1. Германия (0+4) 34:53.3 минуты
2. Финляндия (0+8)+6,5
3. Франция (0+6) +17,8
...
6. Украина (0+12) +42,4

