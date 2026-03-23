Туран хочет заменить Ризныка своим соотечественником

Эрсина Дестаноглу можно будет подписать бесплатно.

Шахтер может летом усилиться новым голкипером, сообщает A Bila.

Издание утверждает, что Арда Туран выступает за подписание кипера Бешикташа Эрсина Дестаноглу.

25-летний турок может стать летом свободным агентом, и Туран хотел был подписать бесплатно. Также за ситуацией следят два неназванных немецких клуба.

На текущий момент неизвестно, планируется ли Дестаноглу новым первым номером "горняков" или же это подписание ради усиления конкуренции.

Сейчас основным вратарем Шахтера является Дмитрий Ризнык, который в текущем сезоне провел 31 матч, 19 из которых на ноль.

