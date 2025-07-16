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Футбол

Шахтер получил предложение по своему легионеру

Лассина Траоре может продолжить карьеру в Бельгии.
Сегодня, 12:52       Автор: Игорь Мищук
Лассина Траоре / Getty Images
Лассина Траоре / Getty Images

Антверпен рассматривает возможность подписания во время летнего трансферного окна нападающего Шахтера Лассины Траоре.

В приобретении 24-летнего футболиста заинтересован директор по футболу бельгийского клуба Марк Овермарс, который в конце 2018 года поспособствовал его переходу из Аякса Кейптаун в амстердамский Аякс.

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Как сообщает Nieuwsblad, Антверпен предложил за форварда сборной Буркина-Фасо, у которого остается год по контракту с "горняками", 2,5 миллиона евро, но пока договоренности между клубами нет.

Отмечается, что новый главный тренер Шахтера Арда Туран не горит желанием отпускать игрока, поскольку рассчитывает на него в будущем.

В прошлом сезоне Траоре провел за Шахтер во всех турнирах 31 матч, отличившись пятью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее Шахтер объявил о возвращении легионера.

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