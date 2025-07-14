Нападающий Шахтера интересен итальянским клубам

Торино уже даже предложил деньги за Эгиналду.

Нападающий Шахтера Эгиналду может покинуть команду, пишет итальянское издание Torinogranata.

Бразилец входит в сферу интересов сразу трех клубов: Болоньи, Торино и Аталанты.

При этом туринский клуб уже отослал Шахтеру официальное предложение в размере 10 млн евро.

Напомним, что Эгиналду присоединился к "горнякам" в 2023 году за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне у бразильца 6+8 по системе гол+пас в 36 матчах.

Ранее также Шахтер получил предложение и по другому бразильцу.

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