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Футбол

Нападающий Шахтера интересен итальянским клубам

Торино уже даже предложил деньги за Эгиналду.
Сегодня, 09:30       Автор: Андрей Безуглый
Эгиналду / shakhtar.com
Эгиналду / shakhtar.com

Нападающий Шахтера Эгиналду может покинуть команду, пишет итальянское издание Torinogranata.

Бразилец входит в сферу интересов сразу трех клубов: Болоньи, Торино и Аталанты.

При этом туринский клуб уже отослал Шахтеру официальное предложение в размере 10 млн евро.

Напомним, что Эгиналду присоединился к "горнякам" в 2023 году за 3,5 млн евро. В прошлом сезоне у бразильца 6+8 по системе гол+пас в 36 матчах.

Ранее также Шахтер получил предложение и по другому бразильцу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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