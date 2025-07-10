Итальянский клуб предложил за вингера Шахтера 25 млн евро
"Горняки" также могут рассчитывать на бонус.
Вингер Шахтера Кевин может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Globo Esporte, Болонья сделала Шахтеру предложение о трансфере 22-летнего бразильца.
Итальянский клуб предлагает за игрока 25 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 миллионов евро в виде бонусов.
Кроме того, 10% от суммы любого следующего трансфера Кевина получит Палмейрас.
Кевин в прошлом сезоне провел 35 матчей за донецкую команду, забив девять голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Шахтер готов обменять игрока своей команды на футболиста Трабзонспора с доплатой.
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