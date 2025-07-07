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Футбол

Шахтер готов обменять игрока своей команды на футболиста Трабзонспора с доплатой

"Горняки" могут отпустить Бондаренко.
Сегодня, 15:00       Автор: Митя Шитко
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк
Артем Бондаренко / ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Haber Global, Трабзонспор продолжает интересоваться услугами украинца, которого хотел подписать зимой.

Турецкий клуб не хочет платить высокую сумму за трансфер, ведь Шахтер оценивает Бондаренко в 10 миллионов евро.

Отмечается, что Шахтер готов обменять Артема на Угурджана Чакыра и еще доплатить турецкому клубу.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины согласился перейти в Италию.

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