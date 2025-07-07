Игрок сборной Украины согласился перейти в Италию
Защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов может сменить клуб во время летнего трансферного окна.
По информации Günebakış Haber, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из Италии, Англии и Франции.
Турецкий клуб готов отпустить украинца за 15 миллионов евро.
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Главным претендентом на украинца считается представитель Серии А Лацио. Трабзонспор отклонил оба предложения з-за низкой суммы перехода – клуб не устроила цена в 9, а потом 12 млн евро.
Батагов хотел бы играть в Италии, однако не будет форсировать события и ждет результата переговоров между клубами.
В сезоне-2024/25 защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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