Игрок сборной Украины согласился перейти в Италию

Защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

По информации Günebakış Haber, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы несколько команд из Италии, Англии и Франции.

Турецкий клуб готов отпустить украинца за 15 миллионов евро.

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Главным претендентом на украинца считается представитель Серии А Лацио. Трабзонспор отклонил оба предложения з-за низкой суммы перехода – клуб не устроила цена в 9, а потом 12 млн евро.

Батагов хотел бы играть в Италии, однако не будет форсировать события и ждет результата переговоров между клубами.

В сезоне-2024/25 защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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