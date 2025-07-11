Шахтер объявил о возвращении легионера

Марлон снова стал «горняком».

Донецкий Шахтер усилил линию защиты «старым знакомым».

Как сообщает пресс-служба украинского гранда, в команду вернулся Марлон. Бразилец перешел в «горняков» на правах свободного агента.

Детали контракта 29-летнего центрбека пока неизвестны. Марлон уже выступал за Шахтер с 2021 по 2022 годы, но из-за полномасштабного вторжения покинул команду.

Последним клубом игрока был ЛАФК. За него он провел 13 матчей в текущей кампании, не отличившись результативными действиями.

Напомним, вчера Шахтер успешно стартовал в Лиге Европы, уничтожив Ильвес.

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