Михайлюк получил гарантированный контракт в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил гарантированный контракт, сообщает Кит Смит.

Журналист пишет, что Юта не отчислила украинца до 30 июня, сделав контракт игрока гарантированным.

Таким образом в следующим сезоне Михайлюк продолжит выступать за Юту и заработает 3,8 млн долларов.

В прошлом сезоне Михайлюк провел 50 матчей, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 2,5 подбора и 1,9 передачи за матч. Юта же заняла последнее место в конференции.

Ранее также сообщалось, что ЛеБрон Джеймс намерен сменить клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!