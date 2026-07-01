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Баскетбол

Михайлюк получил гарантированный контракт в НБА

Украинец останется в составе Юты.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил гарантированный контракт, сообщает Кит Смит.

Журналист пишет, что Юта не отчислила украинца до 30 июня, сделав контракт игрока гарантированным.

Таким образом в следующим сезоне Михайлюк продолжит выступать за Юту и заработает 3,8 млн долларов.

В прошлом сезоне Михайлюк провел 50 матчей, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 2,5 подбора и 1,9 передачи за матч. Юта же заняла последнее место в конференции.

Ранее также сообщалось, что ЛеБрон Джеймс намерен сменить клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Святослав Михайлюк

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