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Боруссия Дортмунд объявила о продлении контракта с важным игроком

Джан надолго останется в стане "шмелей".
Сегодня, 15:50
Эмре Джан / bvb.de
Эмре Джан / bvb.de

Универсальный полузащитник Боруссии Дортмунд Эмре Джан продлил контракт с клубом.

Новое соглашение между клубом и 29-летним немцем рассчитано до 2026 года.

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В минувшем сезоне на счету Джана два гола и один ассист в 27 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Эмре Джан

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