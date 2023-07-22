Боруссия Дортмунд объявила о продлении контракта с важным игроком

Универсальный полузащитник Боруссии Дортмунд Эмре Джан продлил контракт с клубом.

Новое соглашение между клубом и 29-летним немцем рассчитано до 2026 года.

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В минувшем сезоне на счету Джана два гола и один ассист в 27 матчах Бундеслиги.

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