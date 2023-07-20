Боруссия Д предоставила защитнику статус свободного агента

Теперь игрок сможет со спокойной душой подписать контракт с любой командой, которая будет в нем заинтересована.

Дортмундская Боруссия разорвала контракт с Нико Шульцем по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

В результате этого левый защитник получил статус свободного агента и теперь имеет возможность сразу же подписать контракт с любой другой командой.

"Мы все знаем, что в последние годы дела у Боруссии Дортмунд и Нико Шульца шли не так, как все надеялись. Тем не менее, мы желаем Нико всего наилучшего в его спортивном и личном будущем", - заявил спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.

Летом 2019 года "шмели" приобрели Шульца у Хоффенхайма за 25,5 миллиона евро. В прошлом сезоне 30-летний защитник ни разу не появился на поле.

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Всего в составе Боруссии он сыграл 61 матч, записав на свой счет один гол и три ассиста.

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