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Футбол

Новичок Боруссии Д согласился на необычный пункт в контракте

Феликс Нмеча заплатит серьезный штраф, если проявит себя с нелучшей стороны в соцсетях.
Сегодня, 07:25
Феликс Нмеча / Getty Images
Феликс Нмеча / Getty Images

Хавбеку Боруссии Дортмунд Феликсу Нмече придется серьезно фильтровать свои высказывания в интернете. 

Как сообщает Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Нмеча, который ранее попадал в гомофобные скандалы, согласился заплатить 1 млн евро штрафа своему новому клубу, если ситуация повторится.

Данное условие прописано отдельным пунктом в контракте игрока со "шмелями". Игроку запрещены публикации в Instagram, которые расходятся с ценностями клуба.

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Отметим, что из-за гомофобных и трансфобных высказываний Феликса переход едва не сорвался, однако футболист заверил руководство и лично тренера клуба Эдина Терзича, что впредь подобного не повторится.

Отметим, что немец перебрался в стан Боруссии за 15 млн евро из Вольфсбурга. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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