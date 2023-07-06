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Ройс отказался от капитанской повязки Боруссии

"Шмелям" придется искать нового капитана.
Сегодня, 18:59
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Марко Рейс решил отказаться от капитанской повязки дортмундской Боруссии. 

Об этом немецкий игрок сообщил лично, записав обращение для болельщиков, опубликованное в Твиттере клуба.

Марко рассказал, что он после пяти лет его капитанства, он решил отказаться от повязки, о чем уже сообщил тренеру и руководству клуба.

Напомним, что в апреле этого года Ройс продлил свой контракт с Боруссией еще на один год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Марко Ройс

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