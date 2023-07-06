Ройс отказался от капитанской повязки Боруссии

Марко Рейс решил отказаться от капитанской повязки дортмундской Боруссии.

Об этом немецкий игрок сообщил лично, записав обращение для болельщиков, опубликованное в Твиттере клуба.

Марко рассказал, что он после пяти лет его капитанства, он решил отказаться от повязки, о чем уже сообщил тренеру и руководству клуба.

Напомним, что в апреле этого года Ройс продлил свой контракт с Боруссией еще на один год.