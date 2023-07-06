Ройс отказался от капитанской повязки Боруссии
"Шмелям" придется искать нового капитана.
Марко Рейс решил отказаться от капитанской повязки дортмундской Боруссии.
Об этом немецкий игрок сообщил лично, записав обращение для болельщиков, опубликованное в Твиттере клуба.
💬 Nachricht von MR11: pic.twitter.com/ybxUVkC44t— Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2023
Марко рассказал, что он после пяти лет его капитанства, он решил отказаться от повязки, о чем уже сообщил тренеру и руководству клуба.
Напомним, что в апреле этого года Ройс продлил свой контракт с Боруссией еще на один год.