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Ройс продлил контракт с Боруссией

Капитан "шмелей" остается еще на год.
Сегодня, 16:59
Марко Ройс / bvb.de
Марко Ройс / bvb.de

Капитан дортмундской Боруссии Марко Ройс продлил контракт со "шмелями".

Хавбек играет за дортмундскую команду уже 11 лет, а его старый контракт истекал уже летом, однако клуб не хотел терять такого игрока.

Известно, что Марко продлил контракт до конца следующего сезона, однако неизвестно, включена ли в него опция продления еще на один год.

"У меня все еще есть огромное желание сделать все возможное для клуба, в котором я провел больше половины своей жизни. Для меня по-прежнему нет ничего лучше, чем забивать голы перед лучшими болельщиками в мире и на самом красивом стадионе в мире и праздновать победы вместе.

Вот почему я рад, что продлил свой контракт еще на год. Я всегда говорил, что предпочел бы больше не играть ни за какой другой клуб, кроме Боруссии", – сказал Ройс.

Напомним, что в последнем туре Боруссия вышла на первое место в чемпионате и имеет все шансы получить титул.


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