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Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 4:0: обзор матча и результат игры 22.04.2023

"Шмели" воспользовались поражением Баварии и поднялись на вершину.
Сегодня, 21:42
Боруссия Д вышла в лидеры Бундеслиги / Getty Images
Боруссия Д вышла в лидеры Бундеслиги / Getty Images

В субботу, 22 апреля, дортмундская Боруссия в рамках 29-го тура чемпионата Германии принимала на своем поле франкфуртский Айнтрахт.

Команда Эдина Терзича одержала убедительную победу, разгромив соперника со счетом 4:0, и поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, воспользовавшись поражением от Майнца конкурента в борьбе за чемпионство в лице Баварии (1:3).

Хозяева поля еще в первом тайме противостояния с "орлами" довели преимущество до разгромного, когда результативные удары на свой счет записали Джуд Беллингем, Дониелл Мален и Матс Хуммельс. В середине второй половины встречи нидерландский нападающий "шмелей" добил соперника, оформив дубль.

Источник: Getty Images

Боруссия Д за пять туров до конца чемпионата с 60 очками возглавила Бундеслигу, опережая Баварию на один балл. Айнтрахт занимает девятое место, имея в своем активе 42 пункта.

Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт 29-го тура чемпионата Германии

Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 4:0

Голы: Беллингем, 19, Мален, 24, 66, Хуммельс, 41

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 10 - 13
Ожидаемые голы (xG): 1.65 - 0.97

Боруссия Д: Кобель - Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Зюле, 25), Геррейру (Вольф, 70) - Беллингем (Озджан, 77), Джан, Брандт (Ройс, 70) – Мален, Аллер (Мукоко, 77), Адейеми

Айнтрахт: Трапп - Тута, Хасебе (Гебур, 70), Ленц - Бута, Роде (Борре, 52), Соу, Кнауфф (Камада, 46) - Эбимбе (Алиду, 84), Гетце - Коло Муани (Ааронсон, 70)

Предупреждения: Ленц 13, Коло Муани 23, Роде 49 - Беллингем 54, Адейеми 82.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд чемпионат Германии Айнтрахт Франкфурт

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