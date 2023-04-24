Боруссия Дортмунд вскоре примет решение по новому контракту Ройса

Контракт Марко Ройса с дортмундской Боруссией подойдет к концу будущим летом.

На данный момент стороны все еще не договорились о новом соглашении. Но исполнительный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке выразил уверенность, что в ближайшее время 33-летний капитан продлит контракт с клубом.

"Мы примем окончательное решение по контракту с Марко Ройсом в ближайшее время. Поэтому я думаю, что это займет неделю или десять дней", - цитирует директора Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Марко Ройс принял участие в 26 матчах во всех турнирах. На его счету восемь голов и семь результативных передач.

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В составе Боруссии Ройс дважды поднимал над головой кубок Германии, а также трижды побеждал в Суперкубке Германии.