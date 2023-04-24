iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Боруссия Дортмунд вскоре примет решение по новому контракту Ройса

Клуб хочет, чтобы капитан остался на Сигнал Идуна Парк.
Сегодня, 11:48
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Контракт Марко Ройса с дортмундской Боруссией подойдет к концу будущим летом.

На данный момент стороны все еще не договорились о новом соглашении. Но исполнительный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Ватцке выразил уверенность, что в ближайшее время 33-летний капитан продлит контракт с клубом.

"Мы примем окончательное решение по контракту с Марко Ройсом в ближайшее время. Поэтому я думаю, что это займет неделю или десять дней", - цитирует директора Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Марко Ройс принял участие в 26 матчах во всех турнирах. На его счету восемь голов и семь результативных передач.

Читай также: Боруссия Дортмунд возглавила Бундеслигу, разгромив Айнтрахт

В составе Боруссии Ройс дважды поднимал над головой кубок Германии, а также трижды побеждал в Суперкубке Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд Марко Ройс

Статьи по теме

Боруссия Дортмунд возглавила Бундеслигу, разгромив Айнтрахт Боруссия Дортмунд возглавила Бундеслигу, разгромив Айнтрахт
Боруссия Дортмунд умудрилась потерять очки в матче со Штутгартом, играя в большинстве Боруссия Дортмунд умудрилась потерять очки в матче со Штутгартом, играя в большинстве
Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера
УПЛ: Днепр-1 принимает Рух, Александрия сыграет с Ингульцом УПЛ: Днепр-1 принимает Рух, Александрия сыграет с Ингульцом
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А
Ювентус - Наполи 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Сборные13:08
Сборная Франции выведет из обращения игровой номер Тони Паркера
Украина13:03
УПЛ: Днепр-1 принимает Рух, Александрия сыграет с Ингульцом
Европа13:00
Игрок "одного сезона", вечный запасной и провалившийся талант: где сейчас лучшие молодые игроки АПЛ
Бокс12:55
Райан Гарсия оставил трогательное послание фанатам
НХЛ12:30
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа12:15
Тен Хаг дал обещание фанатам Манчестер Юнайтед насчет финала кубка Англии
Бокс12:05
Украинец Постол отказался боксировать с представителем Беларуси
Европа11:48
Боруссия Дортмунд вскоре примет решение по новому контракту Ройса
Теннис11:40
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
Европа11:28
Наполи может выиграть третье чемпионство в 33-ю годовщину второго титула
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK