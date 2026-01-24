iSport.ua
Бернабеу продолжит принимать поединки НФЛ

"Сливочным" эксперимент понравился.
Сегодня, 19:25       Автор: Антон Федорцив
Бернабеу / Getty Images
Бернабеу / Getty Images

Мадридский Реал продолжит сотрудничество с Национальной футбольной лигой. Домашний стадион испанского гранда в дальнейшем будет принимать матчи американского футбола, сообщает AS.

Бернабеу будет домом поединков НФЛ в 2026-2027 гг. Скорее всего, на арене "сливочных" будут играть клубы, имеющие международные маркетинговые права в Испании (Чикаго, Майами, Канзас-Сити). В ноябре прошлого года стадион принял матч между Долфинзом и Вашингтоном.

Арена Реала была построена в 1947 году. В середине 50-х стадион был переименован в честь легенды "сливочных" Сантьяго Бернабеу. После реновации 2019-2024 гг. культовое сооружение может принять 83186 зрителей.

Кстати, нападающий Реала Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид НФЛ

