Сборная Украины одержала победу над Канадой в волейбольной Лиге наций

Украинцы выиграли пятый из семи проведенных матчей и пока поднялись на первое место в таблице.

В пятницу, 26 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграла свой седьмой матч в Лиге наций-2026.

Украинская национальная команда противостояла канадцам и одержала победу в четырех сетах - 3:1.

Читай также: Украина разобралась с действующими чемпионами мира в Лиге наций по волейболу

Подопечные Рауля Лосано от начала первой партии имели минимальное преимущество, позволив сопернику лишь несколько раз сравнять счет, и закрыли сет с разницей +6 - 25:19. Второй игровой отрезок прошел в равной борьбе, но в итоге "сине-желтым" удалось забрать сет с результатом 25:23.

Однако третья партия осталась за канадской сборной, которая лидировала от начала сета, в то время как украинцам лишь раз удалось минимально выйти вперед, и до конца довела свое преимущество до семи очков - 25:18.

В четвертом сете украинская сборная вела в счете и, несмотря на все попытки соперника выровнять положение, сумела выиграть партию 25:23 и победно закрыть матч.

Лига наций, мужчины

7-й тур

Украина - Канада 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)

Ранее в Лиге наций сборная Украины проиграла Японии (0:3), одолела Китай (3:1) и Кубу (3:0), уступила Польше (2:3), а также победила Бразилию (3:1) и Италию (3:0).

После семи сыгранных матчей украинская сборная с 16 очками пока поднялась на промежуточное первое место в турнирной таблице.

Вторую игровую неделю турнира команда Рауля Лосано закроет поединком против Болгарии, который состоится в воскресенье, 28 июня.

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех игровых недель проведут 12 матчей каждая. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф, а последняя вылетит из турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!