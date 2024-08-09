Конотоп впервые рассказала о травме, которая помешала ей бороться за медали на Олимпиаде-2024

В четверг, 8 августа, в Париже состоялся финал по тяжелой атлетике среди женщин. Украину представляла Камила Конотоп.

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Украинская спортсменка с первой попытки взяла 104 килограмма, но во время второй попытки получила травму и не смогла продолжить борьбу за медали, остановившись на седьмой позиции.

Камила впервые рассказала о травме, признавшись, что именно помешало их продолжить борьбу в финале ОИ-2024:

"Выступление было ужасное, я травмировалась, когда брала 106 кг. У меня треснула ягодица и все. Тренеры кричали не обращать внимания на боль? Да, как-то так. Насколько можно было выходить на помост с этой болью? Вы видели, что я не подняла штангу. Какая цель была выходить и рисковать еще дальше? Мы завоевывали медаль", - сказала Конотоп Суспильне Спорт

Ранее сообщалось, что украинский борец Жан Беленюк официально завершил профессиональную карьеру.

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