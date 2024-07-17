Тяжелая атлетика на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Париже.
Под завершение Олимпийских игр в Париже также состоятся соревнования по тяжелой атлетике.
Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять лишь одна спортсменка.
Состав сборной Украины по тяжелой атлетике на Олимпиаду
- Камила Конотоп (до 59 кг)
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 08.09 Камила Конотоп, до 59 кг, финал
Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.
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