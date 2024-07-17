Тяжелая атлетика на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Париже.

Под завершение Олимпийских игр в Париже также состоятся соревнования по тяжелой атлетике.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять лишь одна спортсменка.

Состав сборной Украины по тяжелой атлетике на Олимпиаду

Камила Конотоп (до 59 кг)

Расписание и результаты соревнований украинцев

08.09 Камила Конотоп, до 59 кг, финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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