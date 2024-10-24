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Олимпийский чемпион Абраменко объявил о завершении карьеры

Александр остается на данный момент последним украинским спортсменом, который завоевал "золото" на Зимних Играх.
Сегодня, 14:21
Александр Абраменко / Getty Images
Александр Абраменко / Getty Images

Олимпийский чемпион по лыжной акробатике Александр Абраменко объявил о завершении карьеры.

Свое решение уйти из спорта он подтвердил в интервью Tribuna.com.

"Да, с мая я не подписывал контракт спортсмена-инструктора, зато прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика. А также занимаю должность первого вице-президента национальной федерации лыжного спорта Украины", - сказал Абраменко.

Абраменко выиграл последнюю на данный момент для Украины золотую медаль на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, а в Пекине-2022 он стал серебряным призером. Также на его счету "серебро" чемпионата мира-2019.

Последний раз Александр выступал в составе сборной Украины в начале сезона-2022/23. Он досрочно завершил сезон после первого этапа из-за проблем с коленом. Сезон-2023/24 он полностью пропустил.

Абраменко является самым успешным украинским спортсменом на Зимних Олимпиадах, завоевав две награды. Он также стал вторым после Виты Семеренко ("золото" и "бронза" в 2014 году), кому удалось взять две медали на Зимних играх.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Абраменко

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