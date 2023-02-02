Абраменко досрочно завершил сезон из-за тяжелой травмы

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко объявил, что он вынужден досрочно завершить свой сезон из-за разрыва крестообразной связки колена.

После проведения МРТ диагноз показал, что у него разрыв крестообразной связки, растяжение задней крестообразной связки и повреждение кости.

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По словам Абраменка, эт оможет повлиять на возможность продолжения карьеры.

"Мы пошли, сделали МРТ, и нам дали диагноз, что там разрыв крестообразной связки колена, растяжение заднего креста и повреждение костей. То есть стандартный набор фристайлиста.

Это только операция, только так восстановишь. Тоже самое я имел на другом колене перед Олимпиадой-2018. Это девять месяцев реабилитации. Этот сезон для меня закончен.

Я разочарован тем, что не смогу выступить на чемпионате мира. Очень хотел. Опять что-то помешало посоревноваться в командных соревнованиях.

Нужно сделать операцию и будем смотреть, как пойдет восстановление. Могут быть нюансы, то есть для жизни обычной все будет хорошо, но для нашего вида спорта может беспокоить очень сильно. Конец ли карьеры - не скажу. Будем смотреть, как все будет развиваться. Может мне очень захочется еще, а может и не захочется", - сказал Абраменко.

Стоит отметить, что на прошедших олимпийских играх в пекине фристайлер завоевал серебрянную медаль.