Абраменко перенес операцию на колене
Теперь Александру предстоит долгий период реабилитации.
Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко перенес операцию на колене, сообщает Федерация лыжного спорта Украины.
Напомним, что в начале февраля украинец был вынужден досрочно закончить сезон из-за тяжелейшей травмы. У Александра даигностировали разрыв крестообразных связок колена.
Первый этап лечения официально завершен, Абраменко перенес операцию на колене, которую сделали в Киеве в Центре спортивной травматологии и восстановительной медицины.
Теперь ему предстоит долгий срок реабилитации, который даже при оптимальной оценке займет около девяти месяцев.
Желаем здоровья Александру и скорейшего восстановления.