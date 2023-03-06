Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко перенес операцию на колене, сообщает Федерация лыжного спорта Украины.

Напомним, что в начале февраля украинец был вынужден досрочно закончить сезон из-за тяжелейшей травмы. У Александра даигностировали разрыв крестообразных связок колена.

Первый этап лечения официально завершен, Абраменко перенес операцию на колене, которую сделали в Киеве в Центре спортивной травматологии и восстановительной медицины.

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Теперь ему предстоит долгий срок реабилитации, который даже при оптимальной оценке займет около девяти месяцев.

Желаем здоровья Александру и скорейшего восстановления.