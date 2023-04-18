Авраменко о травме, сроках восстановления и последних рекомендациях МОК и НОК

Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Авраменко откровенно рассказал о своей травме и чем занимается во время своей реабилитации.

Напомним, что Авраменко был вынужден досрочно закончить сезон из-за разрыва крестообразных связок колена. Сейчас олимпийский чемпион уже перенес операцию и находится на реабилитации.

Спортсмен вспомнил, что когда упал во время тренировки, даже не сразу понял, что получил тяжелую травму. Лишь спустя некоторое время пришлось все же провести обследование и узнать горькую правду.

"Ну упал и упал. Было немного больно, но быстро все прошло. Была надежда, что это просто растяжение. Но когда я после двух недель встал на лыжи и попытался поездить, то понял, что что-то не так.

Коленный сустав был нестабильным, поэтому мы решили сделать снимок. Так мы узнали, что у меня разрыв передней крестообразной связки", - приводит слова Абраменко канал ДІМ.

Ребилитация займет не менее полугода, но даже по истечению этого срока все еще сложно будет спрогнозировать, когда Александр сможет вернуться с полноценным тренировкам.

В данный момент Абраменко занимается волонтерской деятельностью. Спортсмен убежден, что каждый должен внести свою даже самую малую лепту в общую победу в этой войне.

"Каждый должен делать все возможное, чтобы как можно быстрее наша страна победила в этой войне. Даже если это какое-нибудь маленькое дело. Я передавал деньги на ВСУ, помогал пострадавшим людям, передавали необходимые вещи, помогали даже наши друзья из Швейцарии, которые организовали большой фонд и передавали гуманитарную помощь", - рассказал Александр.

Также спортсмен не мог не прокомментировать рекомендацию МОК допускать росийских и белоруских спортсменов, а так же ответную реакцию со стороны правительства Украины. Абраменко считает, что граждан из-за поребрика не стоит допускать к соревнованиям, но ситуация в целом стала очень сложной.

"МОК просто не может взять на себя всю ответственность и переводит ее на федерации. То есть, говорит: "Можно, но это ваш выбор". Пока в нашей стране идет война, это недопустимо, я считаю. Никаких российских и белорусских спортсменов на всех международных стартах не должно быть. Очень досадная ситуация, что некоторые федерации начали возвращать их.

Однако есть и приятные моменты — некоторые организаторы все же либо упраздняют соревнования, либо говорят, что не ждут росиян и белорусов. Сложный вопрос сейчас в спортивной семье. Мы видели заявление нашего правительства о том, что, если будут выступать росийские и белорусские спортсмены, мы не должны вместе с ними выступать. Это тоже сложно", - считает Александр.

Напомним, что ранее глава МИД Германии заявила, что страна может попросту не пустить нежелательных спортсменов к себе на территорию.