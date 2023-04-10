Германия не намерена пускать к себе росийских спортсменов
Страна попросту не будет выдавать им визы.
Глава МИД Германии Нэнси Фезер заявила, что ее страна планирует не выдавать визы росийским спортсменам.
Напомним, что ранее МОК рекомендовал допустить граждан стран-террористов до международных соревнований под нейтральным флагом.
При этом МОК не может заставить государства пускать этих спортсменов на свою территорию, чем и планирует воспользоваться Германия.
Страны, в которых проходят крупные спортивные соревнования, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян. Если мы проводим соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом", - цитирует Фезер DW.
Напомним, что ранее МОК объявил, что готов защитить украинских спортсменов, которые не поддержат бойкот против росиян.