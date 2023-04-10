iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Германия не намерена пускать к себе росийских спортсменов

Страна попросту не будет выдавать им визы.
Сегодня, 18:08
Нэнси Фезер / Getty Images
Нэнси Фезер / Getty Images

Глава МИД Германии Нэнси Фезер заявила, что ее страна планирует не выдавать визы росийским спортсменам.

Напомним, что ранее МОК рекомендовал допустить граждан стран-террористов до международных соревнований под нейтральным флагом.

При этом МОК не может заставить государства пускать этих спортсменов на свою территорию, чем и планирует воспользоваться Германия.

Страны, в которых проходят крупные спортивные соревнования, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян. Если мы проводим соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом", - цитирует Фезер DW.

Напомним, что ранее МОК объявил, что готов защитить украинских спортсменов, которые не поддержат бойкот против росиян.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия МОК

Статьи по теме

МОК готов "защитить" украинских спортсменов, которые не присоединятся к бойкоту МОК готов "защитить" украинских спортсменов, которые не присоединятся к бойкоту
Отказаться или участвовать: должны ли украинские спортсмены бойкотировать Олимпиаду? Отказаться или участвовать: должны ли украинские спортсмены бойкотировать Олимпиаду?
Форвард сборной Германии установил необычное достижение Форвард сборной Германии установил необычное достижение
МОК предоставил свои рекомендации относительно российских и белорусских спортсменов МОК предоставил свои рекомендации относительно российских и белорусских спортсменов
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:55
NaVi сохранили четвертое место, Monte выпали из топ-30: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Европа20:49
В Нидерландах усилили правила против футбольных хулиганов
ММА20:24
Глава UFC прокомментировал решение Масвидаля завершить карьеру
Европа20:00
Безуса отстранили от тренировок с первой командой
Европа19:50
Манчестер Юнайтед в ближайшее время продлит контракт с Рэшфордом
Формула 119:25
В следующем году сезон Формулы-1 может пополниться еще одним Гран-при
Европа19:21
Магуайр высказался о своем положении в Манчестер Юнайтед
Европа18:55
Ройс продлит контракт с Боруссией со значительным снижением зарплаты
ММА18:46
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе бросил вызов Адесанье
Европа18:20
Каррагер раскритиковал Зинченко за ошибку в матче против Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK