МОК готов "защитить" украинских спортсменов, которые не присоединятся к бойкоту

МОК отреагировал на решение Украины бойкотировать международные соревнования, в которых будут принимать участие росийские или белоруские спортсмены.

Напомним, что ранее международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов из стран-агрессоров к соревнованиям под нейтральным флагом.

Украинское правительство отрегировало на рекомендацию бойкотом таких турниров, что вызвало еще большее недовольство МОК.

Сегодня комитет принял решение, что будет "защищать" украинских спортсменов, которые не присоединяться к национальному бойкоту.

"Если это решение было внедрено, оно навредит только украинскому атлетическому сообществу и национальным спортивным федерациям и ни в коем случае не повлияет на войну, которую мир стремится закончить, и которую МОК категорически осуждает. МОК всегда акцентировал, что не правительствам решать, каким спортсменам и в каких международных турнирах можно соревноваться.

Если это решение будет внедрено, спортсмены, которые захотят соревноваться и потеряют поддержку своих национальных спортивных федераций и национального олимпийского комитета из-за вмешательства государства, могут рассчитывать на прямую помощь от фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины, а также программы поддержки спортсменов от МОК", - указано в ответе комитета.

Напомним, что ISPORT подробно разорбрал решение НОК Украины бойкотировать Олимпийские игры.