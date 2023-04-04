Отказаться или участвовать: должны ли украинские спортсмены бойкотировать Олимпиаду?

Несколько месяцев идет упорная борьба по поводу того, чтобы не допустить спортсменов из россии и беларуси к отборочным соревнования на Олимпийские игры в Париже-2024 (Франция). Украинские организации при поддержке других стран хотят, чтобы россияне и белорусы не смогли принять участие в отборе. Причина довольна проста и ясна – полномасштабное вторжение в Украину со стороны россии при помощи белорусов.

Международный олимпийский комитет (МОК) во главе с неординарным Томасом Бахом не идет на требования Украины и других стран. Организация не хочет отстранить спортсменов из стран-агрессоров.

В свою очередь со стороны украинских политиков и организаций были заявления о том, что мы будем бойкотировать соревнования, если МОК допустит спортсменов из россии и беларуси даже под нейтральным флагом. И вот буквально пару дней назад вышло официальное заявление, в котором говорится о том, что: "Украина будет бойкотировать соревнования, где будут участвовать россияне и белорусы".

Давайте разбираться, почему данное решение выглядит весьма неоднозначным.

Бойкот Олимпиады – самое простое решение

Инициатором протокольного решения по поводу бойкота стал министр молодежи и спорта Украины, а также президент НОК Украины Вадим Гутцайт. Политик очень неоднозначный: можно вспоминать перевыборы на должность в НОК, назначения туда представителей ОПЗЖ, пассивность в принятии решения и отсутствие давления на международные организации.

Конечно, мир спорта велик, но, если рассматривать деятельность Министерства спорта и НОК Украины, то тут много вопросов. В первые дни полномасштабной войны большинство международных спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от участий в турнирах. Прошел год – и все стало возвращаться: фехтование, бокс, дзюдо, тайский бокс, легкая атлетика и другое.

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Возникают вопросы. Почему так происходит? Почему бездеятельность? Почему нет никакой реакции? И множество почему.

Самое простое решение, чтобы показать "свою борьбу" за право отстранить спортсменов из враждебных стран – бойкот. Для этого всего нужно принять закон и все. Не нужно организовывать поездки, оплачивать спортсменам и их тренерам подготовку, не нужно вообще ничего делать. Будет лишь документ, который смахивает просто на отговорку.

Рекомендации МОК

Вернемся к скандальному МОК. Исполнительный комитет организации выпустил целый список рекомендаций по поводу участия спортсменов из россии и беларуси.

Список рекомендаций:

спортсмены с российским или белорусским паспортом должны соревноваться в личном зачете только в качестве нейтральных спортсменов;

участие команд спортсменов с российским или белорусским паспортом не должно рассматриваться;

спортсмены, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться. Вспомогательный персонал, который активно поддерживает войну, не может принимать участие;

спортсмены, работающие по контракту с российскими или белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях. Вспомогательный персонал, работающий по контракту с российскими или белорусскими вооруженными силами или службами национальной безопасности, не может принимать участие;

любой спортсмен под нейтральным статусом, как и все другие участвующие спортсмены, должен соответствовать всем применимым к ним антидопинговым требованиям, в частности тем, которые изложены в антидопинговых правилах МФ;

санкции против виновных в войне, российских и белорусских государств и правительств должны оставаться в силе: без флагов, без гимна, без соревнований в этих странах, без правительства и государственных чиновников.

Данные рекомендации не касаются будущих летних Олимпийских игр-2024 в Париже и зимних Олимпийских игр-2026 в Милане. Однако стоит понимать, что это тот план, по которому работает МОК.

Язык не повернется сказать, что это тот вариант, который устраивает Украину. Однако МОК предлагает свой вариант, ведь это всего лишь рекомендации. Ну а украинское правительство – бойкот и нормально. Кстати, на болотах данные рекомендации абсолютно не устроили спортсменов и чиновников, судя по их реакциям.

Спортсмены – сохраните свои жизни

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире Суспильного ответил по поводу судьб украинских спортсменов, которые не смогут бороться за попадание на Олимпиаду в Париже. Ответ показывает всю абсурдность ситуации.

Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередных похоронах своего хорошего знакомого, который отдал более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно пошел на вторую войну. И прослужил он не на кухне, если можно, так сказать. То есть он был в боевых подразделениях. Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мер МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что поломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей.

Спасибо каждому человеку, который стоит на страже Украины, но нельзя проводить вот такие параллели. Данная реплика ставит не только спортсменов, но и людей между выбором: жизнь или смерть. Но разве на этом строятся принципы жизни и сохранения Украины?

Сколько людей – столько и мнений

Важно понимать, что во время войны нет хороших решений, правильных. В основном, эти решения плохие, но не настолько, как другие. Так что нет правильного ответа, как нужно поступить в ситуации с допуском или не допуском россиян и белорусов.

Давайте пройдемся по некоторым заявлением украинских спортсменов или организаций.

Ярослава Магучих – бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио, победительница чемпионатов мира и Европы, призерка множества турниров.

Это очень слабая позиция – бойкотировать Олимпиаду. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Только не отказываться от выступления на Олимпиаде. Это самое большое соревнование, которое смотрят все. Если там не будет украинских спортсменов, это будет провал, честно.

Федерация тенниса Украины.

Этим обращением мы высказываем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании.

Жан Беленюк – Олимпийский чемпион в Токио, многократный призер и чемпион, действующий депутат.

Выбрав бойкот отборочных соревнований, вопрос бойкота Олимпиады Украины просто становится неактуальным, потому что никто без лицензий туда просто не попадет…

Федерация фехтования Украины.

Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней непосредственно с российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов других стран.

Олег Верняев – Олимпийский чемпион в Рио-де-Жанейро, многократный призер и чемпион.

Честно говоря, многие военные спрашивают, когда будут соревнования. Поэтому мне кажется, что они наблюдают и болеют за нас. Если ребята сражаются, это не значит, что мы должны сидеть дома и отдавать все медали россиянам. Я думаю, что мы должны тоже уезжать, воевать на своем спортивном фронте и завоевывать как можно больше медалей. Если мы не поедем, то "даем заднюю" и показываем, что они "обули" нас и здесь.

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.

Почему это нужно: в прошлом году в дзюдо, когда российскую команду допустили к участию в турнирах, мы их бойкотировали: Грэндслемы в Монголии, Будапеште и Загребе, где также разыгрывались рейтинговые баллы, выплачивались призовые средства. Но мы бойкотировали, четко выразили свою позицию, пропустили три соревнования, и в Будапеште, когда даже не было российской сборной, Международная федерация нас просила принять участие, чтобы не было этого конфликта. Однако четко выдержали позицию, россиян отстранили, и в течение года их не было. Поэтому тем, кто говорит о неэффективности бойкота - это неправильно. Если выступать как теннисисты, то имеем, что на каждом шагу все говорят: а вот же они соревнуются, никто ни с кем не подрался. Да, это радикальная мера, но я считаю, что она нужна.

Вверху – лишь часть мнений спортсменов и организаций. Как мы видим, нет общего мнения и точно не будет.

Вадим Гутцайт – Министр молодежи и спорта Украины президент НОК.

Относительно бойкота я уже много раз говорил, бойкот – крайнее решение. Уважаю каждого спортсмена, тренера, федерацию. Каждый спортсмен и федерация должны решить, будут ли они участвовать или нет. Многие спортсмены высказываются, что они против участия в соревнованиях, где выступят российские спортсмены. Многие спортсмены говорят, что хотят участвовать и получить лицензию на Олимпиаду. Это очень сложное решение, но мы потом будем принимать его вместе. Это будет отдельное решение для каждого спортсмена и федерации. Но будет политическое решение, по которому будем потом определяться.

Вопрос бойкота продолжает обсуждаться, но нужно действовать прямо сейчас. И действовать не просто, чтобы «отказаться от участия в турнире», а сделать так, чтобы максимально урезать возможность россиянам и белорусам участвовать.

Неоднозначность бойкота

Если бойкотируются Олимпийские игры, то почему на информационном пространстве выходят множество сюжетов и материалов, на культурном – проводятся выставки, музеи, на художественном фронте снимаются фильмы, делаются фотографии, показываются истории жизни людей и даже на спортивном, когда спортсмены демонстрируют флаг и прославляют Украину на весь мир? Можно продолжать очень долго, но любая платформа, любой способ сказать про Украину – это огромная ценность, учитывая то, что даже в Украине не все граждане знают про реалии. Шанс заявить об Украине и про Украину на весь мир – бесценен.

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Возвращаясь в спортивную плоскость, то давайте вспомним единицы моментов, которые олицетворяют всю важность выступлений на мировой площадке:

Благотворительные игры и турниры, которые принесли миллионы Украине и помогли определенным людям с их проблемами;

Выступления на бойцовском ринге – триумф Александра Усика, Дениса Беринчика, Ярослава Амосова (которые стояли на страже Украины и помогали всеми способами) и других, которые поднимают украинский флаг;

Теннисная площадка: наши спортсмены делают все, чтобы прославлять Украину, а Сергею Стаховскому даже удалось привлечь внимание мира, что он пришел попрощаться с теннисом, но во благо Украины;

Водные виды спорта, где наши красавицы-девушки делают свою работу на отлично, как в спортивном плане, так и на информационном;

Командных видах спорта в разных странах – наши спортивные команды участвуют в других национальных чемпионатах – и в этом нет никаких негативных точек, а лишь позитив;

Футбольные соревнования, когда на стадионах звучит гимн Украины, когда фанаты со всего мира (кроме пару неадекватных) поддерживают Украину, проводя акции и разные благотворительные мероприятия.

Можно продолжать очень долго, но каждый из спортсменов, которые прославляют Украину – важная часть в полномасштабной войне с россией. Даже сейчас те спортсмены, которым будет запрещено участвовать в отборе на Олимпиаду, тоже соревнуются и выигрывают награды, а затем звучит гимн Украины.

Бойкот Олимпиады = Бойкот всего спорта = Бойкот всего

Если поднимается вопрос бойкота Олимпийских игр, то нужно смотреть шире. Украинские спортсмены вполне могут сказать, почему мы не можем бороться за путевку в Париж, а другие спортсмены играют в турнирах, где есть представители враждебных стран. Вопрос вполне справедливый.

Примеры видов спорта, где украинцы пересекаются с россиянами и белорусами:

Футбол – украинские клубы и сборная Украины принимают участие в международных турнирах, где есть беларусь

Теннис – украинские спортсмены играют в турнирах, где есть враждебные страны, и даже против их спортсменов

Киберспорт – NaVi по CS:GO имеют в своем составе двух россиян, пускай они под нейтральным флагом, а в турнирах полно россиян и даже возвращают их

Если говорить не про спорт, то давайте вспомним вручение премии Оскар, где в одном помещении находились украинцы с россиянами.

Так что, если бойкот отбора на Олимпийские игры, то нужен бойкот всего, где хоть есть след враждебных стран. Начиная от информационного поля и в конце концов спорта.

Выход из ситуации

Повторюсь, правильного решения во время войны не может быть. Есть то решение, которое станет не таким плохим, как другие.

Выходов из ситуации несколько:

Каждый спортсмен решает сам

Каждая федерация решает сама

Бойкот всего, где есть россия или беларусь

Ничего не бойкотировать

Каждый вариант имеет право на жизнь, но самое правильное, в данном случае, бороться за отстранение спортсменов из враждебных стран.

Кто бы что не говорил на Украинскую ассоциацию футбола во главе со скандальным Андреем Павелко, но УЕФА и ФИФА отстранили россию от турниров, как клубных, так и сборных. Президент ФИФА Джанни Инфантино не нравится многим в Украине из-за его политики и слов, но его смогли дожать, чтобы отстранить.

Так возникает вопрос, почему нельзя додавить Томаса Баха и его коллег? Почему мы должны отказываться и упускать возможность говорить про Украину. Потому что это проще? Но разве это правильно?

Если упустим возможность участвовать в Олимпиаде, то это на долгие годы запомнится всему украинскому спорту и миру. Но польза будет? Сомнительно, очень сомнительно. Россияне смогут попасть на Олимпийские игры, где и будут на глазах у всего мира. Украина? Украинцы будут сидеть дома, молчать и верить в чудо. Но разве так нужно бороться? Разве – это по-украински. И вспоминая наших героев с оружием и без, но возможность наблюдать за украинскими спортсменами – это минутка радости, триумфа и гордости для каждого из них и каждого из нас!

Дмитрий Данец, ISPORT.ua