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МОК раскритиковал Правительство по поводу запрета украинцам выступать на турнирах с россиянами

Международный олимпийский комитет осудил решение Кабинета Министров Украины.
Сегодня, 14:20
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Кабинет Министров Украины принял решение запретить украинским спортсменам выступать на турнирах, на которые допущены россияне и белорусы.

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Правительства по поводу запрета. По словам организации, данное постановление лишь навредит украинскому обществу.

"Если такое решение будет реализовано, это лишь навредит сообществу украинских спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так резко осудил. МОК всегда утверждал, что правительства не решают, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях".

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"Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели почти на всех Играх, что спортсмены соревновались друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МОК предоставил свои рекомендации относительно российских и белорусских спортсменов.


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