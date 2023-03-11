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Не допустить россиян: Великобритания просит Coca-Cola, Visa и других спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК

россиян и беларусов нельзя допустить к международным соревнованиям.
Сегодня, 10:25
Олимпиада / Getty Images
Олимпиада / Getty Images

Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр с целью недопуска россиян к турниру.

Как сообщает The Guardian, правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов к международным играм и Олимпиады-2024 в Париже.

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Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер выступил с заявлением, в котором обратился с партнерам МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно связаны, и мы полны решимости не допустить, чтобы власти России и Беларуси использовали спорт в пропагандистских целях.

До тех пор, пока наши опасения и отсутствие предельной ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели нейтралитета не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования допустила спортсменов из россии и белоруссии к соревнованиям.


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