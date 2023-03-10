iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Международная федерация фехтования допустила спортсменов из россии и белоруссии к соревнованиям

"Гениальное" решение конгресса FIE.
Сегодня, 22:11
Женская сборная россии по фехтованию / FIE
Женская сборная россии по фехтованию / FIE

Российские и белорусские фехтовальщики допущены на международные старты.

Международная федерация фехтования (FIE) согласовала возвращение спортсменов на международную арену при соблюдении условий нейтральности и индивидуальном допуске.

Решение было принято 89 голосами "за", против было 46 голосов. Данное решение вступает в силу во второй половине апреля 2023 года.

Отметим, федерация фехтования Украины дважды подавала запрос на блокировку возвращения россиян и белорусов, однако их протест не был удовлетворен.

Кроме того, Олимпийский саммит единогласно согласился принять инициативу, предложенную Олимпийским советом Азии, позволяющую спортсменам из россии и беларуси принять участие в его соревнованиях через систему, которая позволит квалифицироваться на Олимпиаду через азиатские соревнования.

Ранее сообщалось, что канадские спортсмены требуют от НОК выступить против допуска спортсменов из РФ на ОИ-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: россия фехтование беларусь

Статьи по теме

Харлан стала серебряной призеркой Кубка мира по фехтованию Харлан стала серебряной призеркой Кубка мира по фехтованию
США освободили баскетболистку из российской тюрьмы в обмен на торговца оружием США освободили баскетболистку из российской тюрьмы в обмен на торговца оружием
Россия отстранена от участия в Евро-2024 Россия отстранена от участия в Евро-2024
УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится
Помочь журналистам

Видео

Криштиану "психанул" после первого поражения в Ан-Насре
Криштиану "психанул" после первого поражения в Ан-Насре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде идет подготовка к эстафетам
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:44
Гол сына Мальдини помог Специи обыграть Интер
Бокс23:04
Фьюри: Усик, подписывай контракт, уродливый ублюдок
Бокс22:44
Усик согласился на бой с Фьюри, но с ультиматумом
Киберспорт22:28
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Олимпийские виды22:11
Международная федерация фехтования допустила спортсменов из россии и белоруссии к соревнованиям
Европа21:46
Камбэка не будет: В Барселоне смирились с невозможностью подписания Месси
Европа21:20
Ключевые игроки Ювентуса избежали тяжелых травм в матче против Фрайбурга
Киберспорт21:17
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа20:55
Зинченко признан лучшим игроком месяца в Арсенале
Европа20:33
Прокуратура подала иск на Барселону и экс-президента клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK