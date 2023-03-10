Международная федерация фехтования допустила спортсменов из россии и белоруссии к соревнованиям

Российские и белорусские фехтовальщики допущены на международные старты.

Международная федерация фехтования (FIE) согласовала возвращение спортсменов на международную арену при соблюдении условий нейтральности и индивидуальном допуске.

Решение было принято 89 голосами "за", против было 46 голосов. Данное решение вступает в силу во второй половине апреля 2023 года.

Отметим, федерация фехтования Украины дважды подавала запрос на блокировку возвращения россиян и белорусов, однако их протест не был удовлетворен.

Кроме того, Олимпийский саммит единогласно согласился принять инициативу, предложенную Олимпийским советом Азии, позволяющую спортсменам из россии и беларуси принять участие в его соревнованиях через систему, которая позволит квалифицироваться на Олимпиаду через азиатские соревнования.

Ранее сообщалось, что канадские спортсмены требуют от НОК выступить против допуска спортсменов из РФ на ОИ-2024.