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Канадские спортсмены требуют от НОК выступить против допуска спортсменов из РФ на ОИ-2024

Представители страны давят на местных функционеров.
Сегодня, 12:53
Спортсмены из Канады / Getty Images
Спортсмены из Канады / Getty Images

Канадские спортсмены потребовали от местного национального олимпийского комитета выступить против допуска к Олимпиаде в Париже россиян в качестве спортсменов с нейтральным статусом.

Атлеты отправили письмо к функционерам с требованием выступить против допуска к соревнованиям представителей государства-террориста и Беларуси.

Причиной этому стало то, что НОК Канады допустил участие спортсменов из стран-агрессоров в нейтральном статусе.

В организации уже ответили на просьбу атлетов, заявив, что официальной позицией олимпийского комитета Канады остаётся запрет на участие в соревнованиях для спортсменов из РФ и Беларуси пока длится война в Украине.

Мы подтверждаем, что запрет на участие спортсменов из России и Беларуси, пока продолжается вторжение в Украину позиция Канадского олимпийского комитета, и она остается такой с тех пор, как Россия и Беларусь вторглись в Украину в 2022 году".

"Это согласуется с недавним заявлением, подписанным Канадой и более 30 другими странами, которое призывает к продлению запрета при отсутствии четких и конкретных деталей относительно действенной модели нейтралитета", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее мер Парижа изменила свою позицию касаемо допуска спортсменов из РФ к ОИ-2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада война с россией

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Канадские спортсмены требуют от НОК выступить против допуска спортсменов из РФ на ОИ-2024
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