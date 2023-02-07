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Мер Парижа высказалась против допуска россиян к Олимпиаде-2024

Анн Идальго считает неприемлемым толеровать страну-агрессора.
Сегодня, 17:49
Анн Идальго
Анн Идальго

Мер Парижа Анн Идальго поделилась своимы мыслями о допуске россиян к Олимпийским Играм-2024, которые пройдут в столице Франции.

Идальго заявила, что невозможно делать вид, что ничего не происходит в то время, как в Украине продолжается война.

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"Пока продолжается эта война, российская агрессия против Украины, невозможно проводить парад, будто ничего не происходит, принимать делегацию, которая приедет в Париж, тогда как бомбы продолжают сыпаться на Украину.

На самом деле нейтрального флага нет. Иногда есть спортсмены-диссиденты, они проходят и соревнуются под флагом беженцев. Нейтральный флаг использовали из-за скандала с допингом. Я не сторонник этого варианта.

Я считаю это совершенно неприличным. В любом случае, мы не будем популяризировать страну, которая нападает на другую и делает вид, что ее не существует. Поэтому я против того, чтобы на Олимпиаде в Париже была российская делегация, тем более, пока война продолжается.

Я не соглашусь с позицией допуска россиян в нейтральном статусе. Я заранее хочу это обсудить, пока у нас есть еще время на принятие решения", - сказала Идальго.

Стоит отметить, что буквально несколько недель назад Идальго выступала за подобный вариант.


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