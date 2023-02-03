"Сегодня убивают украинцев, а завтра соревнуются?": Гераскевич высказался о допуске россиян к Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич поддержал возможный бойкот украинцами Олимпиады-2024 в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

"Я считаю, что надо бойкотировать, потому что многие российские спортсмены воюют в Украине. Сегодня убивают украинцев, а завтра соревнуются?

Наш НОК делает мало. Пока не было никакого заявления о том, следует ли разрешить российским спортсменам вернуться.

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Дело не в их паспортах. Российские спортсмены - это не обычные люди, у каждого своя история. Статистика говорит о том, что около 85% российских спортсменов являются членами военных, полицейских или других государственных структур.

Нам нужна большая сплоченность, в том числе с крупными олимпийскими комитетами, такими как германский. Олимпийские игры - это о спортсменах, о совершенстве и наших ценностях, это не о Томасе Бахе или коррумпированных чиновниках МОК, которые сидят в своих офисах и принимают сумасшедшие и глупые решения", - цитирует Гераскевича Deutschland Funk.

Ранее МОК осудил решение Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян.