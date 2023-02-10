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Группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Далеко не все хотят, чтобы МОК все же позволил спортсменам стран-агрессоров участвовать в Олимпийских играх.
Вчера, 22:57
Владимир Зеленский / Getty Images
Владимир Зеленский / Getty Images

Группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, потребует отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года, заявил литовский министр спорта, передает Reuters.

Этот шаг усиливает давление на Международный олимпийский комитет, который отчаянно пытается убедить всех, что спортсмены стран-агрессоров должны выступить на Олимпиаде-2024.

"Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, ведь все страны единодушны", - сказала Юргита Сюгздинене.

Читай также: Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в онлайн-совещании с участием 35 министров, чтобы обсудить Олимпиаду, отметив, что 228 украинских спортсменов и тренеров погибли в результате российской агрессии.

"Если есть олимпийский вид спорта с убийствами и ракетными ударами, вы знаете, какая национальная команда займет первое место. Террор и олимпизм — две противоположности, их нельзя совмещать", - заявил Зеленский.

Напомним, что Украина пригрозила бойкотировать ОИ-2024, что вызвало возмущение у МОК.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война война с россией МОК

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