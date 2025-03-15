Украинец Якушенко стал чемпионом Европы по борьбе в возрасте до 23 лет
Спортсмен завоевал золото континентального первенства.
В городе Тирана, что является столицей Албании продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Украина завоевала золото в весовой категории до 97 кг среди мужчин. Его принес Егор Якушенко.
В финале 18-летний борец одолел эстонца Ричарда Карельсона.
Также примечательно то, что в первом раунде украинец справился с «нейтральным» Абубакаром Хаслахановым.
Напомним, что ранее золото в весовой категории до 62 кг среди женщин завоевала Ирина Бондарь.
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