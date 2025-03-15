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Украинец Якушенко стал чемпионом Европы по борьбе в возрасте до 23 лет

Спортсмен завоевал золото континентального первенства.
Сегодня, 00:59
Егор Якушенко
Егор Якушенко

В городе Тирана, что является столицей Албании продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Украина завоевала золото в весовой категории до 97 кг среди мужчин. Его принес Егор Якушенко.

В финале 18-летний борец одолел эстонца Ричарда Карельсона.

Также примечательно то, что в первом раунде украинец справился с «нейтральным» Абубакаром Хаслахановым.

Напомним, что ранее золото в весовой категории до 62 кг среди женщин завоевала Ирина Бондарь.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба Егор Якушенко

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