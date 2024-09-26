Международная федерация борьбы ослабила санкции против России и Белоруссии

Бюро Международной федерации борьбы (UWW) пересмотрело критерии допуска к соревнованиям нейтральных спортсменов с российским и белорусским паспортами.

Читай также: Беленюк подытожил выступления украинцев на Олимпиаде-2024, вспомнив о войне с рф

По новым правилам основанием для недопуска к соревнованиям будут считать лишь доказательства прямого военного участия в войне против Украины или публичные заявления в поддержку военной агрессии.

Отмечается, что Федерация также пересмотрит все случаи недопуска россиян и белорусов, которые были приняты ранее.

Однако, несмотря на ослабление критериев допуска, борцы из России и Беларуси должны соперничать только как нейтральные атлеты. То есть, запрет на использование гимна и государственной символики остается в силе.

Напомним, украинский борец Парвиз Насибов завоевал "серебро" на Олимпиаде-2024 в Париже, а Жан Беленюк стал третьим, добыв в борьбе "бронзу".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!