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Международная федерация борьбы ослабила санкции против России и Белоруссии

Попасть на международные состязания стало проще.
Сегодня, 13:15
Getty Images
Getty Images

Бюро Международной федерации борьбы (UWW) пересмотрело критерии допуска к соревнованиям нейтральных спортсменов с российским и белорусским паспортами.

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По новым правилам основанием для недопуска к соревнованиям будут считать лишь доказательства прямого военного участия в войне против Украины или публичные заявления в поддержку военной агрессии.

Отмечается, что Федерация также пересмотрит все случаи недопуска россиян и белорусов, которые были приняты ранее.

Однако, несмотря на ослабление критериев допуска, борцы из России и Беларуси должны соперничать только как нейтральные атлеты. То есть, запрет на использование гимна и государственной символики остается в силе.

Напомним, украинский борец Парвиз Насибов завоевал "серебро" на Олимпиаде-2024 в Париже, а Жан Беленюк стал третьим, добыв в борьбе "бронзу".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба

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