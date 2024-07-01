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Тоттенхэм подписал одного из самых перспективных игроков Англии

Арчи Грей будет выступать за "шпор"
Сегодня, 19:27
Арчи Грей / Getty Images
Арчи Грей / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм совершил важный трансфер в перспективе нескольких лет.

Как сообщает Фабрицио Романо, "шпоры" договорились о трансфере Арчи Грея из Лидса. К "павлинам" отправятся 30 млн фунтов и валлийский защитник Джо Родон.

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17-летний футболист прошлый сезон преимущественно играл на позиции правого защитника, однако, в молодежном футболе выступал на позициях опорного, центрального и атакующего полузащитника.

Грей считается одним из самых перспективных игроков с английским паспортом, среди тех, которые еще не заявили о себе громко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Лидс Арчи Грей

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