Челси приобрел форварда Барселоны

Лондонский Челси оформил трансфер очередного перспективного футболиста.

Как сообщает пресс-служба "синих", в клуб перебрался Марк Гию. Сумма трансфера составила 6 млн евро.

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Контракт с футболистом подписали на 6 лет. Финансовые детали личного соглашения с испанцем остаются неизвестными.

Гию ранее выступал в составе Барселоны, однако, за основную команду футболист провел лишь 7 матчей, забив 1 гол (в своем дебютном матче - прим.) и отдав 1 ассист.

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