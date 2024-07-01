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Челси сделал предложение по лидеру Лестера

Дьюзбери-Холл может отправиться вслед за своим наставником.
Сегодня, 10:50
Кирнан Дьюзбери-Холл / Getty Images
Кирнан Дьюзбери-Холл / Getty Images

Кирнан Дьюзбери-Холл может перейти в Челси за 30 млн фунтов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее он отклонил предложение Брайтона на ту же сумму. 25-летний полузащитник отложил отпуск, чтобы дождаться согласования сделки, и сегодня пройдет медицинское обследование.

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Если Брайтон планировал включить в сделку Якуба Модера, то Челси продаст Лестеру 18-летнего Майкла Голдинга в рамках отдельного трансфера.

Напомним, в прошлом сезоне Чемпионшипа Дьюзбери-Холл провел 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 14 ассистов.

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