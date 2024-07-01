Челси отклонил сразу несколько предложений по Мудрику

Лондонский клуб принял решение оставить в своих рядах украинца.

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу сообщает, что Челси не планирует отпускать украинского вингера Михаила Мудрика.

В январе клуб получил запросы на аренду и полноценный трансфер игрока, но все предложения были отклонены.

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Челси все еще верит в Мудрика и считает, что стиль Энцо Марески ему подходит.

Напомним, по итогам прошлого сезона украинский вингер провел 41 матч во всех турнирах, в котором забил семь голов и отдал два ассиста.

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