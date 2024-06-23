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Мудрик - в топ-10 самых быстрых игроков Евро-2024

Михаил почти замкнул десятку.
Сегодня, 18:29
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Пресс-служба УЕФА опубликовала список самых быстрых игроков на текущем Евро-2024 по итогам двух туров группового этапа.

На первой строчке расположился левый вингер сборной Румынии Валентин Михейле, второе место занял Дэн Ндойе из Швейцарии, а замкнул тройку Расмус Хойлунд из Дании

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На девятой позиции расположился украинец Михаил Мудрик. Максимальная скорость футболиста "желто-голубых" - 34.9 км/ч.

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