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Знаменитый английский вратарь встал на защиту Мудрика

Джо Харт оценил перспективы украинца в лондонском клубе.
Сегодня, 10:45
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший голкипер сборной Англии Джо Харт высказался по поводу Михаила Мудрика в Челси.

По словам эксперта, украинцу нужно время, чтобы адаптироваться в команде, а Челси нужно набраться терпения.

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"В нем есть огромный талант. Я играл против него, когда он был очень уверен в себе, когда был в Шахтере, и, честно говоря, это была довольно средняя команда. Мы хорошо играли против них, но он представлял собой большую угрозу на протяжении всей игры. Он забил в мои ворота в обоих матчах, и я был очень взволнован, когда он подписал контракт с клубом из АПЛ. Я подумал: "Посмотрим на этого парня".

Он еще молод. Челси сейчас сложный клуб, чтобы в нем блистать. Но когда они встанут на ноги, и если он будет в команде, когда она встанет на ноги, то Мудрик станет звездой для этой команды. Челси это сделает, я буду рад видеть, на что он способен.

В клубе пытаются заложить фундамент. Мудрик молодой игрок, он подписал большой и длительный контракт, судя по всему, что я слышал о нем, он хочет совершенствоваться, хочет упорно работать, всегда бьет по воротам. Посмотрите, в нем есть талант. Вопрос лишь в том, смогут ли они извлечь из этого успех в Премьер-лиге", - приводит слова Харта Metro.

Ранее легенда Челси раскритиковал Мудрика.

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