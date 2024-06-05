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"Приведи голову в порядок": легенда Челси раскритиковал Мудрика

Джон Оби Микел разнес действия украинского вингера за пределами поля.
Вчера, 22:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший футболист Челси Джон Оби Микел высказался по поводу Михаила Мудрика.

По словам опытного спортсмена, украинец имеет потенциал стать отличным игроком, но нужно больше работать.

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"Ему нужно подстричься. Ему нужно избавиться от татуировок. Ему, черт возьми, нужно привести в порядок голову… потому что если он это сделает, то он очень хороший игрок. Темп, мощь, скорость, хорошее владение мячом", - приводит слова легенды Челси FootballTransfers.

В прошлом сезоне Мудрик провел 41 матч за Челси, в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.

Ранее Ребров оценил сезон Мудрика в Челси.

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